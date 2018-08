Aktueller Trend im Netz

BONN. Unter dem Hashtag #Erfrischungsfilme dichten Nutzer des Kurznachrichtendienstes Twitter aktuell berühmte Filmtitel um. Wir haben besonders amüsante und originelle Tweets gesammelt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.08.2018

Wenngleich es am Mittwoch zumindest etwas abkühlen soll, so hat die Hitzewelle ganz Deutschland weiter fest im Griff. Getreu dem Motto 'man kann es ja sowieso nicht ändern, also nehmen wir es mit Humor' haben Nutzer des sozialen Netzwerkes kurzerhand bekannte Filmtitel umgedichtet.

Unter dem Hashtag #Erfrischungsfilme sammeln sich Tweets, wie "Ein Quantum Frost" in Anlehnung an den Bond-Film "Ein Quantum Trost" oder "Miami Vice", das zu "Miami Schweiß" wird. Aber sehen Sie einfach selbst...