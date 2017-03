Online-Händler bietet "Sammlerstück" an

Kalifornien. Ein kalifornischer Händler bietet historische Raritäten und Devotionalien mit Sammlerwert an. Jetzt steht der BMW zum Verkauf, in dem vor 20 Jahren Tupac Shakur erschossen wurde.

Von Sebastian Meltz, 01.03.2017

1996 wurde Tupac Shakur bei einem "Drive-By-Shooting" in Las Vegas erschossen. Der Wagen, in dem der Rapper Opfer eines Mordanschlags wurde, steht nun für 1,5 Millionen Dollar bei dem kalifornischen Händler Moments In Time zum Verkauf.

Der Wagen hatte in den Folgejahren mehrfach den Besitzer gewechselt und soll nun offensichtlich zu viel Geld gemacht werden. Wie der musikexpress berichtet, sei der Wagen restauriert, die Authentizität verbrieft. Trotz Reparaturarbeiten seien im Innenraum noch Spuren der Kugeln zu sehen, die das Fahrzeug und die Insassen damals trafen.