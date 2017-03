Gruseliges Video aus Boston

Boston. Merkwürdige Szenen spielen sich in Boston ab: Eine Gruppe von Truthähnen umkreist eine tote Katze, die auf einer Straße liegt. Was hat es damit auf sich?

Von Alexander Hertel, 06.03.2017

Die Szene wirkt wie aus einem Horrorfilm: Eine tote Katze liegt auf einer Straße, eine Gruppe Truthähne läuft im Kreis um das Tier herum. Sie nicken mit ihren Köpfen, wie in Trance trotten sie um das leblose Tier herum. In der vergangenen Woche wurde das Video, das ein Mann aus Boston aufgenommen wurde, auf Twitter hochgeladen. "Das ist das Verrückteste, was ich je gesehen habe", sagt er während des kurzen Clips.

Was machen die Truthähne da genau? "Diese Truthähne versuchen, der Katze ihr zehntes Leben zurückzugeben", mutmaßt der Filmer. Handelt es sich also um ein Wiederbelebungsritual? Nicht nur er spekuliert, wie es zum Verhalten der Truthähne komme. Das Video ging viral, der Ursprungs-Tweet wurde bereits mehr als 97.000 Mal geteilt, mehr als 151.000 Twitter-Nutzer haben den Clip geliked.

These turkeys trying to give this cat its 10th life pic.twitter.com/VBM7t4MZYr — J... (@TheReal_JDavis) 2. März 2017

Doch was steckt dahinter? Mit Zauberei oder Voodoo-Spielchen hat das Ganze nichts zu tun. Der Biologe Alan Krakauer hat unter Anderem dem amerikanischen National Public Radio eine Erklärung geliefert. Es ist demnach eine Art Überwachung des Feindes. Wenn sie ein gefährliches Tier sehen, kommt es durchaus vor, dass sie sich diesem nähern. Die Tiere signalisieren damit aber auch anderen, dass eine mögliche Bedrohung vorliegt.

Krakauer meint darüber hinaus gegenüber "The Verge", dass die Truthähne dem Raubtier damit zeigen wollen, dass sie es bemerkt haben. Beim Raubtier kann das dazu führen, dass es sich woanders ein leichteres Fressen sucht. Er selbst habe ein ähnliches Verhalten bei einer Gruppe Truthähne beobachtet, die sich einem Kojoten näherten. Dieser sei daraufhin weitergezogen. Vielleicht warten sie auch in diesem Fall, bis die Katze aufwacht, fragt er sich.

Das "Problem": Die Katze wird allerdings nicht mehr aufstehen. Wie lange die Truthähne übrigens ihr Ritual noch fortführten und die Katze umkreisten, ist nicht überliefert.