Katzenwebsite sorgt für Aufreger

San Francisco. Aus Spaß entwickelte die 17-jährige Lucy eine kleine Website, auf der die User mit Katzenpfoten Trumps Gesicht zerkratzen können. Nun will das Weiße Haus gegen den Teenager vorgehen.

Von Nathalie Dreschke, 22.03.2017

Trumpscratch.com, eine kleine Website die in den ersten Wochen nur rund 1200 Menschen erreichte, ging im Februar online und sorgt derzeit für Aufsehen im Weißen Haus. Die überschaubare Zahl an Aufrufen reichte, um Trumps Mitarbeiter nur einen Monat später auf die Website aufmerksam zu werden und sich umgehend an die Inhaberin, der 17-jährigen Lucy aus San Francisco, zu wenden.

In einem Brief schrieben sie: "Der Name der Website verletze den international bekannten Namen und die Schutzmarke Trump". Anstatt die Website offline zu nehmen, änderte die Inhaberin lediglich den Namen in kittenfeed.com, unter dem diese aktuell immer noch zu finden ist. Die Reaktion ließ erneut nicht lange auf sich warten. Der Vorwurf aus dem Weißen Haus lautete dieses Mal: "Die Website ist mit einem Amazon-Link versehen, der auf ein Anti-Trump T-Shirt verweist". Nachdem Lucy diesen Link von ihrer Seite entfernte, überarbeitete sie diese - Ergebnis waren neue und stärker provozierende Stellungnahmen.

"Trump scheint anfangs sehr robust zu sein, aber mit jedem Kratzer wird er schwächer" - lautet ihr neuster Slogan auf der Website. Die 17-Jährige hat auch weitere Effekte eingebaut, um "den Menschen zu zeigen, dass sich der Präsident mehr um kleine Internetseiten kümmert und sich um sein öffentliches Auftreten sorgt, als seinem Amt als Präsident nachzugehen", sagte sie dem Hollywood Reporter.

Der neueste Effekt sind sichtbare, blutige Kratzer, die die Nutzer mit Katzenkrallen vier verschiedenen Abbildungen von Trumps Gesicht zufügen können. Ist Trumps Gesicht mit genügend Kratzern übersäht, hat man ihn besiegt und wird aufgefordert die Seite zu teilen. Seit Anfang März hat Lucy keine weiteren Briefe aus dem Weißen Haus erhalten. Bis Mittwochvormittag hatte die Seite fast 100.000 Aufrufe, und wurde knapp 3000 Mal auf Facebook geteilt. Kommentieren will Trumps Pressesprecher diese Geschichte laut Hollywood Reporter nicht.