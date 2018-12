Neues Tier in Panama entdeckt

Panama. Eine Amphibie mit bekanntem Namen: Ein in Panama neu entdecktes Tier wurde nach dem US-Präsidenten Donald Trump benannt. Hinter dem lustigen Namen steckt eine politische Nachricht zum Klimawandel.

Von Christina Hesterberg, 19.12.2018

Forscher haben in Panama ein bisher unbekanntes Tier entdeckt. Es handelt sich um eine blinde Amphibienart, die sich gerne mal im Sand vergräbt. Im Anschluss an die Entdeckung des an einen Regenwurm erinnernden Tiers versteigerten Wissenschaftler die Namensgebung für die Amphibie.

25.000 Dollar (umgerechnet knapp 22.000 Euro) bezahlte die Firma Envirobuild mit Sitz in Großbritannien, um dem Tier einen Namen zu geben. Das Unternehmen stellt nachhaltige Baumaterialien her, verkauft sie und will so dem Klimawandel entgegenwirken. Wohl um ein politisches Statement zu setzen, nannte das Unternehmen das neu entdeckte Tier "Dermophis donaldtrumpi".

Den Bezug zwischen dem neuen Amphibium und dem amerikanischen Präsidenten leiten die Käufer der Namensrechte folgerndermaßen her: Dermophis donaldtrumpi sei fast blind, könne nur Licht und Schatten erkennen und stecke seinen Kopf in den Sand. Laut Envirobuild tue Donald Trump nichts anderes, wenn es um Umweltpolitik gehe.

"Dermophis donaldtrumpi ist besonders anfällig für die Auswirkungen des Klimawandels und daher als direkte Folge der Klimapolitik seines Namensgebers vom Aussterben bedroht", sagte Avan Bell, Mitbegründer von Envirobuild, gegenüber dem britischen Sender BBC. Auf Twitter postete das Unternehmen eine Fotomontage, die Donald Trump und die Amphibie garniert mit Trumps Frisur und Augenbrauen:

We bought the naming rights for a caecilian that can only see light and dark at @RainforestTrust's charity auction. @RealDonaldTrump must see the world in black & white to think climate change is a hoax; he’s a perfect namesake! #COP24 #charitytuesday https://t.co/497929Dklk pic.twitter.com/xD2YXxBJ3W — EnviroBuild (@ENVIROBUILDcom) 18. Dezember 2018

Der US-Präsident zweifelt regelmäßig an einem von Menschen verursachten Klimawandel und warf Wissenschaftlern in der Vergangenheit vor, eine politische Agenda zu verfolgen. Zuletzt zweifelte Trump einen Bericht seiner eigenen Regierung an, der besagt, dass der Klimawandel die USA jährlich hunderte Milliarden kosten und die Gesundheit schädigen werde. Seine Antwort auf diesen Bericht: "Ich glaube es nicht."