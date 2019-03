11.03.2019 WASHINGTON. Bei einem Treffen im Weißen Haus nannte Donald Trump Apple-Chef Tim Cook vergangene Woche "Tim Apple". Ein Versprecher? Der US-Präsident gab nun eine Erklärung über Twitter ab.

US-Präsident Donald Trump hat sich bei der Bezeichnung des Apple-Chefs Tim Cook als Tim Apple angeblich nicht versprochen. Er habe aus Tim und dem Unternehmen Apple schnell „Tim/Apple“ gemacht, um Zeit und Wörter zu sparen, twitterte Trump am Montag. Die „Fake News“ hätten daraus wieder eine schlechte Geschichte über ihn machen wollen, klagte er.

Bei einem Treffen mit Cook im Weißen Haus in der vergangenen Woche hatte Trump von „Tim Apple“ gesprochen. Anschließend änderte Cook seinen Namen in seinem Twitter-Profil - seinen Nachnamen ersetzte er durch das Apple-Logo.

At a recent round table meeting of business executives, & long after formally introducing Tim Cook of Apple, I quickly referred to Tim + Apple as Tim/Apple as an easy way to save time & words. The Fake News was disparagingly all over this, & it became yet another bad Trump story!