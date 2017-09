Tweet mit Fake-Video

Washington. Mit einem provokanten Tweet sorgt US-Präsident Donald Trump für Furore. In einer von ihm am Sonntag geteilten Video-Montage bringt er Hillary Clinton mit einem Golfball zu Fall.

Von Dennis Sennekamp, 18.09.2017

US-Präsident Donald Trump teilte am Sonntag beim Kurznachrichtendienst Twitter eine Video-Montage, in der er Hillary Clinton mit einem Golfball zu Fall bringt. Die nur wenige Sekunden lange Videosequenz zeigt Trump auf einem Golfplatz beim Ausholen, in der darauf folgenden Szene trifft der von ihm geschlagene Ball seine ehemalige Konkurrentin aus dem Präsidentschaftswahlkampf beim Einsteigen in eine Regierungsmaschine. Clinton fällt, das Video beginnt erneut - in Dauerschleife.

Anscheinend war der US-Präsident an diesem Wochenende in bester Twitter-Laune. Denn nicht nur gegen Clinton teilte Trump aus, sondern auch gegen Nordkoreas Machthaber Kom Jong Un, den er spöttisch als "Rocket Man" (z. dt. "Raketen-Mann") verspottete.

I spoke with President Moon of South Korea last night. Asked him how Rocket Man is doing. Long gas lines forming in North Korea. Too bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17. September 2017

Hintergrund des Tweets ist der Streit um das Atom- und Raketenprogramm Nordkoreas. Zuletzt geriet Trump für seine Tweets in Kritik. Unter anderem veröffentlichte er eine später gelöschte Karikatur, die einen Zug zeigt, der einen CNN-Reporter überfährt.