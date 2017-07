Trucker fährt ungebremst auf Stau-Ende auf

12.07.2017 Moers. Bei einem Auffahrunfall an einer Baustelle auf der A42 bei Moers sind am Mittwoch drei Lastwagen ineinander gefahren. Einer der Fahrer wurde dabei schwer verletzt, den Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 400 000 Euro. Der 52-Jährige war mit seinem Kipplader am Ende eines Staus auf einen Container-Lastwagen aufgefahren und hatte diesen in einen Sattelzug geschoben. Der Bottroper wurde dabei in seinem Führerhaus eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr befreit werden und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Laut Polizei schwebt er nicht mehr in Lebensgefahr. Die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt.