Trubel um Wildschweine: Rotte zieht durch Lüdinghausen

07.01.2018 Lüdinghausen. Acht Wildschweine haben in Lüdinghausen (Kreis Coesfeld) für Aufregung unter Einwohnern gesorgt und die Schifffahrt auf dem Dortmund-Ems-Kanal behindert. Die Tiere seien im Stadtteil Seppenrade in Richtung Lüdinghausen gelaufen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Beamte sorgten dafür, dass es nicht zu Unfällen kam, konnten die Rotte aber zunächst nicht stoppen. "Stoisch setzten sie ihren Weg fort und bewiesen sogar gute Schwimmkünste, als sie in den Kanal sprangen und diesen durchschwammen. Die Feuerwehr und Polizei warnten die Berufsschifffahrt und sorgten letztendlich dafür, dass alle acht Wildschweine unverletzt ihren Ausflug überstanden", hieß es in der Mitteilung der Polizei.