Illegale Waffengeschäfte in London

07.09.2019 London. Wer waren die Täter eines illegalen Waffengeschäftes in London, wenn die drei Verdächtigen Drillinge sind, die eine identische DNA haben? vor diesem Problem standen die Ermittler in London.

Trotz Problemen bei der Zuordnung ihrer DNA sind eineiige Drillinge in Großbritannien nach einem vereiteltem, illegalem Waffengeschäft verurteilt worden. Auf einer beschlagnahmten Schusswaffe waren DNA-Spuren gefunden worden, die zu jedem der drei 28-jährigen Brüder passten, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. Allerdings konnten die Ermittler aufgrund des so gut wie identischen Erbguts der Drillinge zunächst nicht feststellen, zu wem genau die DNA gehörte. Erst durch weitere Ermittlungen stellten Ermittler fest, dass alle drei in das Geschäft verwickelt waren.

Polizisten hatten im April 2017 im Londoner Norden ein Taxi gestoppt und eine Uzi-Maschinenpistole, eine geladene Pistole sowie einen Schalldämpfer und Munition bei einem Kurier gefunden. Die Waffen waren den Angaben zufolge für einen als extrem gefährlich eingestuften 32-Jährigen gedacht. Staatsanwalt Kerry Broome bezeichnete die Uzi-Maschinenpistole als „außerordentlich gefährliche Feuerwaffe“, die maximalen, willkürlichen Schaden anrichten könne.

Zwei der drei 28-Jährigen wurden am Freitag zu jeweils 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Der dritte Drilling musste sich zudem wegen eines Drogendelikts verantworten und hat nun 18 Jahre abzusitzen.

„Das Trio versuchte, seine identische DNA und die Ähnlichkeit zu nutzen, um die Folgen seines Handelns zu umgehen“, sagte Driss Hayoukane, derzeitige Chefermittlerin von Scotland Yard: „Mit ihrem Handeln haben diese Männer vielversprechende Karrieren und ihre Zukunft weggeworfen“. Zwei der drei waren halbprofessionelle Fußballspieler. Die Drillinge waren die letzten von acht Männern, die wegen des vereitelten Waffengeschäfts angeklagt waren. Unklar blieb, wofür die Waffen eingesetzt werden sollten. (dpa)