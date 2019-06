Online-Auktion bis zum 11. Juli

London. Tennis-Trophäen und Erinnerungsstücke aus dem Besitz von Boris Becker werden von diesem Montag an zwangsversteigert. Bis zum 11. Juli stehen insgesamt 82 Objekte zum Verkauf.

Tennis-Trophäen und Erinnerungsstücke aus dem Besitz von Boris Becker werden vom heutigen Montag an zwangsversteigert. Bei der Online-Auktion werden mehrere Repliken von Pokalen angeboten, die der 51-Jährige für Siege bei großen Tennisturnieren erhielt. Darunter ist eine Kopie des Challenge Cup von Wimbledon. Zum Verkauf steht auch die Finalisten-Medaille, die Becker nach seiner Niederlage im Wimbledon-Finale gegen den Schweden Stefan Edberg 1990 erhielt.

Insgesamt stehen 82 Objekte zum Verkauf, darunter auch Tennisschläger, Fotos und Uhren des einstigen Weltranglistenersten. Die Versteigerung des Auktionshauses Wyles Hardy läuft bis zum 11. Juli.

Coming Soon - Timed Online Auction of Sporting Memorabilia and Collectables from the Tennis Career of Boris Becker #tennis #auction #Wimbledon #halloffame #Memorabilia #ATPTour pic.twitter.com/zaFJT64gys