Größere Flutkatastrophe droht

Washington. Die Auswirkungen von Tropensturm „Harvey“ sind verheerend. Weite Teile von Südtexas kämpfen mit massiven Überflutungen, es droht eine noch größere Flutkatastrophe.

Von Dirk Hautkapp, 27.08.2017

„Gehen sie nicht auf die Straße. Gehen Sie nicht auf den Dachboden. Gehen sie direkt aufs Dach.“ Die per Twitter ergangene Anordnung der Katastrophenschützer des Nationalen Wetterdienst für den texanischen Golfküstenabschnitt bei Houston am Sonntagmorgen (Ortszeit) war unmissverständlich. „Es besteht Lebensgefahr.“

36 Stunden nach seinem mit verheerenden Zerstörungen gepaarten Landgang hatte sich Hurrikan Harvey zwar von Stufe 4 (Windgeschwindigkeiten bis zu 250 Kilometer pro Stunde) auf einen Tropensturm (unter 120 km/h) abgeschwächt und dabei nach offiziellen Angaben bisher mindestens fünf Todesopfer und zwei Dutzend Verletzte gefordert. In einem Fall verschwand eine Autofahrerin nach Berichten einer lokalen Radiostation in einer überfluteten Straße.

Die eigentliche Gefahr – Regenfälle, die man sich laut Meteorologen wie einen „vertikalen Dammbruch“ vorstellen muss – war damit aber alles andere als gebannt. Weil sich „Harvey“ wie ein Megatiefdruckgebiet stationär über dem Südosten von Texas festgesetzt hat, fielen in etlichen Gegenden binnen weniger Stunden 40 Zentimeter Niederschlag auf den Quadratmeter.

Bis mindestens Mittwoch rechnen Wissenschaftler vereinzelt mit einem Anstieg auf 100 Zentimeter und mehr. Die Folge wäre eine Flut- und Überschwemmungskatastrophe, wie sie laut Lokalzeitungen „nur alle 500 Jahre vorkommt“.

Über das Ausmaß der Schäden, insbesondere an der sensiblen Infrastruktur der um Corpus Christi angesiedelten Öl- und Gasindustrie, die vorübergehend die Produktion einstellen musste, gibt es bisher keine verlässlichen Aussagen.

Sturm und Flut haben den Einsatzkräften bis Sonntag den Zugang versperrt. Fernsehbilder und Handyvideos von Anwohnern, die sich der empfohlenen Evakuierung widersetzten, zeigen entlang der Küste zu Klump zerquetschte Häuser, auf dem Dach liegende, zerbeulte Autos und reihenweise wie Streichhölzer umgeknickte Strommasten. Vielerorts gilt, was Charles Bujan, Bürgermeister des 3800-Seelen-Städtchens Port Aransas sagte: „Ich habe ein echt schlechtes Gefühl, was wir in einigen Tagen finden werden.“

Eine Trümmerlandschaft

Am stärksten war die Verwüstung in Rockport. In der 9500 Einwohner zählenden Stadt war der seit 1961 gewaltigste Hurrikan am Freitagabend (Ortszeit) an Land gegangen. Weite Teile glichen am Sonntag einer Trümmerlandschaft. Gouverneur Greg Abbott schickte das Militär, um bei den Aufräumarbeiten zu helfen. „Es hat sich angehört wie ein donnernder Frachtzug, es war wirklich schrecklich“, sagte der Einheimische Joel Valdez.

„Harvey“ hatte das Dach seines Wohnwagens wie eine Büchse Ölsardinen geöffnet. Der 57-Jährige beobachtete die Naturgewalt aus sicherer Entfernung in seinem Auto. Bürgermeister Charles Wax rechnet bei der Schadensaufnahme in den nächsten Tagen mit dem schlimmsten. Sein befristet tätiger Kollege Patrick Rios hatte Einwohner vorher aufgerufen, sich mit einem wasserfesten Stift Namen und Sozialversicherungsnummer auf den Arm zu schreiben. Damit die Leichen später schneller identifiziert werden könnten.

Mehr als 1000 Menschen von Dächern gerettet

Um die Opferzahl so gering wie möglich zu halten, verstärkten die Einsatzkräfte ihre Rettungsaktionen. Mehr als 1000 Menschen wurden von Dächern in Sicherheit gebracht. Die Nachfrage übersteigt die personellen Ressourcen. Ed Gonzalez, Sheriff von Harris County und damit für Houston zuständig, wird im Minutentakt auf Twitter mit Hilferufen bombardiert. Eine Mutter schickte dazu das Foto ihrer dreijährigen Tochter, die ein Beatmungsgerät benötigt. „Wir haben Stromausfall. Hilfe!“.

Letztere erreichte knapp 4500 Häftlinge in drei Gefängnissen nahe Rosharon rechtzeitig. Weil der Pegel des Brazos-Flusses binnen Stunden um viereinhalb Meter gestiegen war, mussten die Insassen in Windeseile mit Bussen verlegt werden.

400.000 Menschen ohne Strom

Präsident Donald Trump verfolgte das Geschehen bis Sonntagnachmittag von seinem Landsitz in Camp David aus. Via Twitter lobte der Commander-in-Chief, der in den nächsten Tagen nach Texas fliegen will, mehrfach in hemdsärmeligem Ton die gemeinsamen Anstrengungen der Akteure auf lokaler und regionale Ebene wie bei den zentralen Bundesbehörden. „Viele Leute sagen, dass ist der schlimmste Sturm, den sie jemals gesehen haben. Die gute Nachricht ist, wir haben großes Talent am Boden.“

Vor Ort sah die Lage zum Teil anders aus. In Corpus Christi, wo die Stadtverwaltung knapp 8000 Obdachlose zählt, waren bis Sonntag nur 300 in Notaufnahmestellen registriert. „Wir hoffen, dass viele rechtzeitig ins Landesinnere geflohen sind“, sagte der Sprecher der Heilsarmee, „draußen kann das hier niemand überleben.“

Unterdessen gingen die Negativzahlen in fast allen Bereichen weiter nach oben: Mehr als 2500 Flüge an den fünf größten Flughäfen in Texas wurden bis Sonntag abgesagt. Fast 400.000 Menschen sitzen ohne Strom im Dunkeln. Versicherungsexperten beziffern den Schaden, den „Harvey“ bisher angerichtet hat, vorsichtig auf über zehn Milliarden Dollar. Und das Wasser steigt und steigt und steigt...