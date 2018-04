Travellers Choice Award 2018

Bonn. Die Kunden des Online-Reisedienstleisters TripAdvisor haben weltweit abgestimmt und ihre besten und beliebtesten Strände für das Jahr 2018 gewählt. Das Ergebnis kann nun online eingesehen werden. Ranglisten gibt es auch für Europa und Deutschland.

Von Dierk Himstedt, 12.04.2018

Traumstrände unter Palmen - ein Urlaubsbild, das bei vielen Menschen immer noch Glücksgefühle erzeugt. Wohin zieht es die meisten Urlauber? Wo sind eigentlich für die Reisenden weltweit die beliebtesten Strände? Der Online-Reiseanbieter TripAdvisor bedient die Träume der Urlauber alljährlich mit einer Rangliste der "Top-Strände der Welt". Abgestimmt haben dafür nach Angaben des Unternehmens Millionen ihrer Kunden.

Der Gewinner in diesem Jahr ist der "Grace Bay Beach" der karibischen Insel Providenciales, die zu den Turks- und Caicosinselgruppe gehört. Auf dem zweiten Platz schaffte es der Strand "Baia do Sancho" der zu Brasilien gehörenden Insel Fernando de Noronha, gefolgt von "Vardero Beach" auf Kuba. Bestplatzierter europäischer Strand im Ranking des Online-Reiseanbieters ist "La Concha Beach" in Donostia-San Sebastian in Nordspanien auf Rang sechs.

Auch für deutsche Strände gibt es eine Top 10. Auf Platz eins wurde der "Ellenbogen" von List auf der Nordseeinsel Sylt gewählt, gefolgt von "Sankt Peter Ording Beach" an der nordfriesischen Küste und der "Hörnumer Odde" - ebenfalls auf Sylt.