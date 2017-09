Trinkflasche fällt in Fußraum: Vater verursacht Unfall

17.09.2017 Hilden. Beim Versuch, eine in den Fußraum gefallene Kleinkind-Trinkflasche aufzuheben, hat ein 38-Jähriger in Hilden einen Verkehrsunfall mit zwei Verletzten verursacht. Der Mann hatte nach Polizeiangaben vom Sonntag versucht, die Trinkflasche seines zweijährigen Sohnes aufzuheben, der auf dem Beifahrersitz eines Transporters saß. Der Wagen geriet dabei am Samstag in den Gegenverkehr, rammte einen parkenden Wagen und prallte frontal mit dem Auto einer 73-Jährigen zusammen. Deren Auto geriet ins Schleudern und beschädigte zwei weitere Wagen. Die 73-Jährige wurde leicht, ihre 65-jährige Beifahrerin schwer verletzt, wie die Kreispolizei Mettmann berichtete. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 50 000 Euro.