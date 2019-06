Auch Verfilmung geplant

Der vierte Roman der "Tribute von Panem"-Saga werde kommendes Jahr im Mai erscheinen und spiele mehrere Jahrzehnte vor den Abenteuern in der "Tribute von Panem"-Trilogie von Autorin Suzanne Collins, teilte ihr Verlag Scholastic am Montag (Ortszeit) mit.

Der vierte Roman der "Tribute von Panem"-Saga werde kommendes Jahr im Mai erscheinen und spiele mehrere Jahrzehnte vor den Abenteuern in der "Tribute von Panem"-Trilogie von Autorin Suzanne Collins, teilte ihr Verlag Scholastic am Montag (Ortszeit) mit. Einen Titel hat das neue Abenteuer demnach noch nicht.

In der Buchreihe geht es um die junge Katniss Everdeen, die in einem live übertragenen Wettkampf um Leben und Tod dem totalitären Regime im fiktiven Panem die Stirn bietet. Die Bücher wurden weltweit mehr als 100 Millionen Mal verkauft und mit Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence in der Hauptrolle in vier Teilen verfilmt. Die Filme spielten insgesamt fast drei Milliarden Dollar ein und trugen maßgeblich zu Lawrences Filmruhm bei.

Der neue Roman soll nach Angaben des Verlags mehr als 60 Jahre früher in den sogenannten "dunklen Tagen" spielen, als Panem gerade versucht, sich von einem zerstörerischen Krieg zu erholen. Das Filmstudio Lionsgate, das die ersten drei Abenteuer aus Panem verfilmt hat, signalisierte bereits, dass es auch Collins' neuen Roman auf die Leinwand bringen will.

"Wir können es kaum erwarten, dass das nächste Buch von Suzanne veröffentlicht wird", erklärte Lionsgate-Präsident Joe Drake. "Wir sind während des Schreibens mit ihr in Kontakt geblieben und wir beabsichtigen, weiter eng mit ihr für den Film zusammenzuarbeiten." (AFP)