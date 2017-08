Aktionstag am 8. August

Am 8. August ist es wieder Zeit, des Deutschen liebstem Heimtier besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Bonn/Köln. Bei Katzenfreunden ist der 8. August eines jeden Jahres besonders als Weltkatzentag bekannt. Denn an diesem Tag wird der vierbeinigen Samtpfote gedacht. Doch hinter diesem vermeintlichen Feiertag stecken traurige Hintergründe.

Von Alexandra Mölleken, 08.08.2017

Es gibt Gedenktage, Nationalfeiertage, Aktionstage, Feiertage und eigentlich 365 Tage im Jahr, die irgendwie gefeiert werden. So zum Beispiel auch der 8. August, der Weltkatzentag, der diesen Vierbeinern gewidmet wird.

In Deutschland feiert an diesem Tag jeder Fünfte die Liebe zu seinem Haustier, da rund 13,4 Millionen Menschen in der Bundesrepublik eine Katze zuhause haben. Dadurch nimmt der deutsche Heimtiermarkt mehr als die Hälfte seines Umsatzes durch den Verkauf von Katzenfutter und -bedarf ein.

Traurige Hintergründe des Weltkatzentages

Doch was steckt eigentlich wirklich hinter diesem Aktionstag? Die Frage lässt vermuten, dass es nicht nur um die Liebe zum eigenen Haustier geht. Denn die Hintergründe zum Weltkatzentag sind traurige. Ursprünglich wurde der 8. August nämlich ins Leben gerufen, um auf die schlechten Verhältnisse aufmerksam zu machen, unter denen Katzen leben und gehalten werden, wie WWF auf ihrer Website darlegt.

Die Organisation warnt vor den dramatischen Zuständen: So zählen Katzen zu den am stärksten bedrohten Tiergruppen überhaupt. Der Tiger, die weltweit größte Katzenart, gilt dabei als besonders gefährdet. Während Anfang des 20. Jahrhunderts noch rund 100.000 freilebende Tiger gezählt wurden, gibt es heute nur noch rund 3890 Tiere.

Projekt von WWF und Kölner Zoo

Auch im Kölner Zoo liegt die Thematik besonders am Herzen, denn diese vom Aussterben bedrohten Tiere sind auch in Köln zuhause. Der Direktor des Kölner Zoos, Prof. Theo B. Pagel, betont: „Wir dürfen nicht zulassen, dass diese majestätischen Tiere von unserem Planeten verschwinden.” In einem Gemeinschaftsprojekt, das WWF und der Kölner Zoo vor circa einem Jahr ins Leben gerufen haben, setzen sie sich als „Team Tiger Köln” für den Artenschutz des Amur-Tigers sowohl in freier Wildbahn als auch für deren Artgenossen im Kölner Zoo ein.

Morgen ist #Weltkatzentag! Der @KoelnerZoo und wir setzen uns für mehr Tiger-Schutz ein: https://t.co/EwKbD3sh48 — WWF Deutschland (@WWF_Deutschland) 7. August 2017

Auf Missstände aufmerksam machen

Die Naturschutzorganisation weist darauf hin, dass es sich beim Weltkatzentag nicht nur um das Gedenken an die allseits bekannten Hauskatzen handelt, sondern auch um Klein- und Großkatzen. WWF erklärt, dass die verschiedenen Katzenarten anhand ihrer genetischen Nähe zueinander sowie ihrer körperlichen Merkmale wie dem Bau des Zungenbeins kategorisiert werden. Demnach gelten Tiger und Löwen als Großkatzen, der Puma jedoch zu den Kleinkatzen.

Katzenliebe heute im Fokus

Da es nicht allen Katzen so gut geht wie manch einer Hauskatze, sollte der Weltkatzentag im Rahmen des Tierschutzes zu einem Bewusstsein der Missstände aufrufen. Während die kleine süße Hauskatze Kitty sich in ihrem plüschigen Körbchen bei Frauchen und Herrchen saftige Dragees schmecken lässt, ertragen nämlich viele Tiere in freier Wildbahn, Zoos und im Zirkus starkes Leid und sind stark vor dem Aussterben bedroht.

Doch diese Zustände rücken immer mehr in den Hintergrund: In Zeiten von fröhlichen Katzenvideos und Kult-Tieren wie "Grumpy Cat" kommt schnell der Gedanke auf, dass der Sinn und Zweck des Weltkatzentages völlig umgekehrt wird. Denn dieser wird von Tierfreunden und Katzenliebhabern als fröhlicher Tag im Kalender markiert, um die Liebe zu ihren Samtpfoten zu betonen und das beliebte Haustier mit einem besonderen Tag zu feiern.

Süße Katzenvideos und lustige Fotos der niedlichen Samtpfoten fluten regelrecht das Netz und lassen die Herzen von Katzenfreunden höher schlagen. Auch GA-Leser teilen in unserer GA-Sommerfotoaktion Bilder ihrer glücklichen Haustiere an behüteten Plätzen.

Ursprünge des Weltkatzentages

Dabei werden Klein- und Großkatzen wie Löwen, Tiger und andere Wildkatzen nahezu ignoriert, obwohl genau diese den Aktionstag besonders nötig haben. Vielleicht kann der 8. August sowohl den glücklichen als auch den leidenden Katzen gelten? Damit jedes einzelne Tier Aufmerksamkeit und eine Chance auf ein besseres Leben erhält. Denn so rosig und fröhlich, wie manch ein Katzenvideo auf YouTube, sieht das Leben der Katzen in der Wildnis, wo Wildjäger und Tierfänger unterwegs sind und als Unterhaltungsobjekt in Zoos und Zirkuszelten, nicht aus.