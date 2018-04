Umweltskandal auf den Philippinen

Bangkok. Offiziell heißt es, wegen zu viel Müll sei Schluss mit dem Tourismus. Sechs Monate lang. Tatsächlich ist Boracay alles andere als traumhaft. Doch zeitgleich wird ein riesiges Casino gebaut.

Ein paar unentwegte Touristen machten das Beste aus dem sechsmonatigen Abschied aus der Jauchegrube: Sie ballerten Feuerwerkskörper in den Himmel über den weißen Stränden der philippinischen Urlaubsinsel Boracay. Andere Besucher, die den Behörden nicht geglaubt hatten, mussten am Donnerstag nach Mitternacht an der Anlegestelle der Nachbarinsel Panay feststellen, dass auch für sie galt: Einreise bis auf Weiteres verboten. Präsident Rodrigo Duterte höchstpersönlich hatte die komplette Schließung von Boracay für Touristen angeordnet, nachdem er einen Film mit sprudelndem Abwasser an einem Strand von Boracay gesehen hatte.

Doch auf den Philippinen stellen sich die Dinge selten so dar, wie sie tatsächlich zusammenhängen. Die Regierung in Manila begnügte sich nicht mit der Schließung. Sie entsandte gleich eine 630-köpfige Task Force aus Polizei, Militär und Küstenwache auf die Insel, die nun in Tarnuniform und mit Schnellfeuergewehren durch die sanfte Dünung watet.

Rund 40 000 Beschäftigte in der Tourismusindustrie der Insel, die im vergangenen Jahr rund zwei Millionen Touristen bewirteten, nahmen angesichts des martialischen Auftritts der Ordnungskräfte ohne großes Murren Reißaus und suchen nun woanders Arbeit. Lediglich Boracays „Castle Boys“ vertrauen in die Zukunft. Bislang verdienten sie sich mit komplizierten Sandburgen am Strand ordentliche Trinkgelder von Touristen, die sich während ihres Sonnenurlaubs gerne nebst Schlössern ablichten ließen, die auf und aus Sand gebaut waren. „In Zukunft mischen wir halt Zement“, sagte einer von ihnen, nachdem in Boracay Stille eingezogen war.

Denn während Dutertes Soldaten und Polizisten schon am ersten Tag der Schließung mit roten Linien neue Straßenführungen markierten, Imbissbuden am Strand zum Abriss freigaben und Elendsviertel in Sumpfgebieten niederwalzten, kritisieren Vertreter die Umweltinitiative „Kalikasan Peoples Network for the Environment“ und die Gruppe „Pamalakaya“, die für Rechte von Fischern eintreten, das Vorgehen von Manila: „Sie sagen, sie wollen die Schönheit von Boracay wieder- herstellen“, sagt ihr Vertreter Fernando Hicap, „Aber wie wollen sie Boracays Schönheit wiederherstellen, wenn sie während der Schließung ein Casino und andere große Geschäfte am Strand bauen lassen?“

Tatsächlich plant die „Galaxy Entertainment Group“ aus dem chinesischen Macau ein gigantisches Spielcasino in Boracay. „Leisure & Resorts World Corp.“, der philippinische Partner des Konzerns, teilte auf Anfrage mit, dass Pläne zu diesem Bau trotz der Schließung der Insel in die Praxis umgesetzt würden. Präsident Duterte freilich, der dank seines Anti-Drogenkriegs in den Elendsvierteln des Landes mittlerweile fast 15 000 Menschen auf dem Gewissen hat, spielt gegenüber den Medien die ahnungslose Unschuld: „Ich habe keine Pläne für ein Casino dort“, lässt er sich zitieren. „Ich habe befohlen, Boracay zu säubern – und deshalb sollte man das auch tun.“

Eine Erholungspause ist dringend nötig

Die Trauminsel Boracay braucht aber in der Tat dringend eine Erholungspause vom Massentourismus. Dank vieler Besucher aus China und Südkorea verwandelte sich die beschauliche Insel mit einstmals 250 000 Besuchern pro Jahr in eine Tourismushochburg mit im Durchschnitt zwei Millionen Besuchern pro Jahr – und sage und schreibe 1,42 Milliarden US-Dollar an Einnahmen.

Die Infrastruktur war schon lange nicht mehr in der Lage, die Folgen des ansteigenden Tourismus zu bewältigen. Nur rund die Hälfte der Geschäfte in Boracay ist ans Abwassersystem angeschlossen. Von rund 100 Tonnen Abfall, die pro Tag anfallen, landen nur ganze 30 Tonnen auf einer Müllhalde auf der Nachbarinsel. Der Rest bleibt auf Boracay. Folge: Statt schöner Strände und betulicher Atmosphäre ist der berühmte weiße Sand nun mit madenbedeckten Essensresten aus den Imbissstuben und streunenden Hunden übersät, die sich an liegen gelassenen Kokosnüssen samt Strohhalmen gütlich tun.

Die Korallen wurden längst nachhaltig beschädigt. Eine Studie der japanischen Entwicklungshilfeorganisation Jica kam zu dem Schluss: Wegen des Mülls setzt sich überall im Meer ein übler grüner Schleim ab, der schwere Durchfallerkrankungen verursachen kann – wahrlich keine guten Voraussetzungen für ein Spielcasino, in dem mit reichen Gästen Milliarden umgesetzt werden sollen.