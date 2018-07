Helfer befreien Straße

08.07.2018 Rülzheim. Mit vereinten Kräften haben Polizei und zahlreiche Helfer einen Kreisverkehr in Rülzheim von drei Tonnen Roggen befreit. Ein Traktor hatte die Ladung zuvor verloren.

Am Sonntagmorgen hatte sich die Plane eines Traktor-Anhängers am Ortseingang von Rülzheim (Landkreis Germersheim) gelöst, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Getreide verteilte sich über den Kreisverkehr und eine abgehende Straße, die zunächst gesperrt werden mussten.

Bis die Polizei mit drei Beamten eintraf, hatte der Fahrzeughalter schon zahlreiche Freunde aus der Freiwilligen Feuerwehr organisiert, die beim Zurückschaufeln halfen. Nach knapp zwei Stunden war der Roggen wieder zurück im Anhänger und der Verkehr konnte wieder ungehindert durch den Kreisverkehr fahren. (dpa)