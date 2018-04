Polizei stoppt Fahrer

23.04.2018 Friedberg. Auf der Autobahn 5 in Hessen war ein Traktor mit lediglich sechs Stundenkilometer unterwegs. Die Polizei stoppte den Fahrer, der sich an seine Fahrt jedoch nicht mehr erinnern kann.

Mit lediglich sechs Stundenkilometern ist ein 83-Jähriger mit einem Traktor auf der Autobahn 5 in Hessen unterwegs gewesen. Mehrere Fahrer meldeten am Freitag, dass auf der A5 bei Butzbach ein Traktor extrem langsam fuhr, wie die Polizei Friedberg am Montag mitteilte. Auf der Autobahn ist eine Mindestgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern vorgeschrieben.

Die Polizei stoppte den 83-Jährigen schließlich, nachdem er in Butzbach abgefahren war. Der Rentner zeigte sich laut Polizei allerdings fest davon überzeugt, gar nicht auf der Autobahn gewesen zu sein. Er habe sich vermutlich aufgrund einer beginnenden Altersdemenz nicht mehr daran erinnern können. (AFP)