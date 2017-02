Trübe Wetteraussichten für den Karnevalsstart

19.02.2017 Essen. Für den bevorstehenden Start des Straßenkarnevals am Donnerstag sind die Wetteraussichten eher trüb. Bei wechselhaftem und nassem Wetter müssen sich Karnevalisten zudem auf möglicherweise stürmische Windböen einrichten, berichtete ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Sonntag in Essen. Nach einer Phase mit eher mildem Wetter werde dann ab Freitag oder Samstag der Einbruch kalter Luftmassen mit einem deutlichen Rückgang der Temperaturen erwartet.