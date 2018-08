Gefährliche Aktion

Für ein Selfie begab sich ein Tourist ganz in die Nähe von sechs Braunbären.

Alaska/USA. Ein Tourist hat sich im Katmai National Park in Alaska auf gefährliches Terrain begeben. Für ein Selfie begab er sich ganz in die Nähe von sechs Braunbären. Eine Live-Kamera filmte die Aktion.

Von Jana Henseler, 17.08.2018

Das Video könnte so harmlos sein. Sechs Braunbären werden durch eine Live-Kamera beim Fischen von Lachsen an Wasserfällen, den Brooks Falls, gefilmt. Die Wasserfälle gehören zum Sperrgebiet des Katmai National Park und Preserve in Alaska. Alles scheint friedlich und die Natur ungestört.

Bis in der linken unteren Ecke des Bildes ein Mann auftaucht. Der Tourist schleicht sich von der Seite an die Bären heran. Als er etwa kniehoch im Wasser steht, zückt er sein Handy und schießt Bilder von den Tieren. Dann kehrt er ihnen den Rücken zu, um ein Selfie zu machen. Aber das scheint ihm noch nicht zu reichen. Er steckt das Handy wieder ein und watet noch weiter zu den Tieren durch das Wasser.

Er duckt sich, macht sich klein und schießt weitere Fotos. Schließlich scheint er das perfekte Foto bekommen zu haben und stapft durch das Wasser zurück an Land. Die Bären nehmen keinerlei Notiz von ihm. Trotzdem hätte die Aktion ins Auge gehen können: Der National Park sagte dem Nachrichtenfeed Swns, dass der Mann sein Leben und das der Braunbären riskiert habe.

Der Tourist war in einer Dreiergruppe unterwegs. Der Live-Stream an den Brooks Falls soll Naturliebhabern die Möglichkeit geben, die Bären in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten.