Totschlagsprozess: 31-jähriges Opfer monatelang vermisst

Außenaufnahme vom Landgericht Detmold am.

20.03.2017 Detmold. Vor dem Landgericht Detmold hat am Montagmorgen der Prozess gegen einen 22-jährigen Mann aus Oerlinghausen im Kreis Lippe begonnen. Die Anklage wirft ihm vor, seine 31 Jahre alte Freundin im Juni 2016 mit Messerschnitten in den Hals getötet zu haben. Nach der Tat habe er die Leiche in einem mehrere Kilometer entfernt gelegenen Waldgebiet verscharrt. Sie wurde erst im Oktober gefunden.

Der 22-Jährige hatte nie eine Vermisstenanzeige gestellt und war so der Polizei aufgefallen. Vor dem Schwurgericht wiederholte er seine bisherige Darstellung, er habe seiner lebensmüden Freundin den Wunsch erfüllt, zu sterben. Die Staatsanwaltschaft hingegen geht von einem Totschlag aus. Der Prozess vor dem Schwurgericht ist auf vier Tage angesetzt. (dpa)