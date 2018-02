Totschlags-Prozess: Mann mit Samurai-Schwert getötet

Mit einem Richterhammer wie diesem wird auch in diesem Prozess Recht gesprochen.

02.02.2018 Köln. Wegen Totschlags muss sich seit Freitag ein 38 Jahre alter Mann vor dem Kölner Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 38-Jährigen vor, seinen Arbeitgeber und Freund im August vergangenen Jahres im bergischen Kürten mit einem Samurai-Schwert angegriffen zu haben. Unter Alkoholeinfluss soll er dem Opfer bei einer Familienfeier eine 17 Zentimeter tiefe Stichwunde in der Herzgegend zugefügt haben. Der 48-Jährige starb noch am Tatort. Zuvor waren die Männer laut Anklage in einen heftigen Streit geraten. Nach Angaben des Nebenklage-Vertreters ist die Ehefrau des Angeklagten die Cousine des Opfers. Während der Aussage des Angeklagten wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen.