Toter nach Ticketautomatensprengung an Dortmunder Bahnhof

21.03.2017 Dortmund. Bei der Sprengung eines Fahrkartenautomaten am Bahnhof Dortmund-Scharnhorst ist am frühen Dienstagmorgen ein Mann ums Leben gekommen. Im Zugverkehr zwischen Dortmund und Hamm kam es zu Behinderungen, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn in Berlin sagte. Züge wurden umgeleitet.

In der Nacht habe es zunächst einen Hinweis auf einen lauten Knall an dem Bahnhof gegeben, berichtete ein Sprecher der Bundespolizei. Auf dem Bahnsteig entdeckten Einsatzkräfte dann einen völlig zerstörten Fahrscheinautomaten. Ein Schwerverletzter habe davor gelegen und sei trotz Wiederbelebungsmaßnahmen noch vor Ort gestorben. Die Identität des Mannes blieb zunächst unklar.

Durch den Polizeieinsatz war der Nah- und Fernverkehr zwischen Dortmund und Hamm beeinträchtigt. Das Gleis in Richtung Dortmund konnte am Morgen wieder freigegeben werden. Die Strecke Richtung Hamm blieb vorerst gesperrt. (dpa)