Toter in der Ruhr gefunden

27.04.2018 Mülheim an der Ruhr. In der Ruhr in Mülheim ist am Freitag ein Toter entdeckt worden. Das teilte die Feuerwehr am Abend mit. Der Fundort ist nur wenige Hundert Meter von der Schlossbrücke entfernt, wo am vergangenen Sonntag ein Mann in den Fluss gesprungen und schließlich verschwunden war. Taucher und Boote der Feuerwehr, aber auch Kräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, des Technischen Hilfswerks und des Deutschen Roten Kreuzes hatten vergeblich nach dem Vermissten gesucht.

Am Freitag wurde dann nahe der Konrad-Adenauer-Brücke der leblose Körper im Wasser entdeckt. Taucher der Feuerwehr bargen den toten Mann von einem Boot aus. Die Feuerwehr übergab die Leiche der Kriminalpolizei. Deren Ermittler sollen klären, ob es sich um den vermissten Mann handelt. (dpa)