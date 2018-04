Toter in Wuppertaler Parkhaus: Identität weiter unbekannt

06.04.2018 Wuppertal. Der Fall eines vor zwei Tagen entdeckten, getöteten Mannes in Wuppertal gibt der Ermittlern weiter Rätsel auf. Die Identität des zwischen 40 und 60 Jahre alten Mannes sei noch unbekannt, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Angaben zu den Todesumständen wollten die Ermittler aus taktischen Gründen nicht machen.

Die Leiche war am Mittwoch von einer Autofahrerin im Lüftungsschacht eines Parkhauses entdeckt worden. Nach Polizeiangaben gingen nach der Veröffentlichung eines Fotos bislang mehr als ein Dutzend Hinweise ein. Am Wochenende will die Polizei am Fundort der Leiche eine mobile Wache einrichten, an die Bürger sich wenden können. Das Parkhaus gehört zu einem Einkaufszentrum im Stadtbezirk Uellendahl-Katernberg im Nordosten der Stadt. (dpa)