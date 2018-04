Toter im Parkhaus: Obduktion bestätigt gewaltsamen Tod

05.04.2018 Wuppertal. Nach dem Fund einer Leiche in einem Wuppertaler Parkhaus hat eine Obduktion bestätigt, dass der Mann getötet wurde. Nun suchen die Ermittler dringend Zeugen, die in den vergangenen Tagen im Bereich um das Einkaufszentrum Röttgen verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Nach bisherigen Untersuchungen habe die Leiche noch nicht lange in dem Lüftungsschacht des Parkhauses gelegen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Angaben zu den Todesumständen wollten die Ermittler aus taktischen Gründen nicht machen.

Um wen es sich bei dem Toten handelt, war zunächst weiter unklar. Mit der Veröffentlichung eines Fotos hoffen die Ermittler, die Identität des etwa 40 bis 60 Jahre alten Mannes zu klären. Eine Frau hatte die Leiche am Mittwoch in der Nähe ihres abgestellten Autos entdeckt. (dpa)