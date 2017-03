Bewaffneter verschanzt sich

25.03.2017 Las Vegas. Bei einer Schießerei mitten in Las Vegas ist nach Angaben einer Krankenhaussprecherin eine Person getötet worden. Ein Bewaffneter habe sich in einem Bus verbarrikadiert, teilte die Polizei der Stadt am Samstag mit.

Ein Teil des weltbekannten Las Vegas Strip, an dem sich zahlreiche Kasinos und Luxushotels befinden, wurde abgesperrt. Zuvor sei eine Schießerei gemeldet worden, hieß es. Mindestens eine Person sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Weitere Details zu dem Vorfall wurden zunächst nicht bekannt.