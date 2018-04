Toter bei Brand in Seniorenheim: Ermittlungen dauern an

03.04.2018 Siegen. Nach dem Brand in einem Siegener Seniorenheim mit einem Toten wollen Spezialisten das Gebäude am Dienstag untersuchen. Dabei erhoffen sie sich Hinweise auf die Ursache für das Feuer, das am Montagnachmittag ausgebrochen war, teilte die Polizei mit. Ermittelt werde auch zu den genauen Umständen, wie der 78 Jahre alte Bewohner ums Leben kam. In dem Zimmer des Mannes im Untergeschoss war offenbar das Feuer ausgebrochen. Zwei Etagen des Altenheims mussten evakuiert werden. Laut Polizei gab es keine Verletzten. 80 Feuerwehrleute waren rund vier Stunden im Einsatz.