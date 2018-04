Toter aus der Ruhr in Mülheim ist vermisster 22-Jähriger

28.04.2018 Essen. Bei dem am Freitag in Mülheim in der Ruhr entdeckten Toten handelt es sich nach Polizeiangaben zweifelsfrei um einen vermissten 22-Jährigen. Der junge Mann war am vergangenen Sonntag von der nur wenige Hundert Meter entfernten Schlossbrücke in den Fluss gesprungen und schließlich verschwunden. Taucher und Boote der Feuerwehr, aber auch Kräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, des Technischen Hilfswerks und des Deutschen Roten Kreuzes hatten vergeblich nach ihm gesucht. Am Freitag wurde der leblose Körper nahe der Konrad-Adenauer-Brücke im Wasser entdeckt. Taucher der Feuerwehr bargen ihn von einem Boot aus. Warum der 22-Jährige in den Fluss sprang, war noch unklar.