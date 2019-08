Auseinandersetzung am Sonntag

26.08.2019 Köln. In Köln ist es am Sonntag zu einer Auseinandersetzung in einer Männergruppe gekommen. Ein Mann erlag am Ebertplatz einer Stichverletzung im Halsbereich. Die Polizei hat einen dringend Tatverdächtigen ermittelt.

Nach dem Tod eines 25 Jahre alten Somali in der Nacht zu Sonntag, 25. August, hat die Polizei einen dringend Tatverdächtigen identifiziert. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagmittag bekannt gegeben. Es handele sich um einen ebenfalls 25 Jahre alten Somali aus dem Raum Düren, den Polizisten unmittelbar nach der Tat an der S-Bahn-Haltestelle Hansaring festgenommen hatten.

Dem jungen Mann werde vorgeworfen, seinem gleichaltrigen Landsmann eine tödliche Stichverletzung im Halsbereich zugefügt zu haben. Das Opfer sei noch vor Ort verblutet, so das Ergebnis der Obduktion. Bei dem vorausgegangenen Streit soll es um Drogen gegangen sein. Die näheren Hintergründe sind noch Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Beamte hatten nach dem Vorfall am frühen Sonntagmorgen zehn potenziell an der Tat beteiligte Männer vorläufig festgenommen. In einer ersten Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft hieß es, dass es eine Auseinandersetzung zwischen zehn bis 15 Männern aus Afrika gegeben habe. Konkrete Angaben dazu machte die Polizei auch auf Nachfrage zunächst nicht. Die Männer wurden inzwischen wieder entlassen,

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird der Tatverdächtige heute wegen Totschlags einem Haftrichter vorgeführt. (dpa)