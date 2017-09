Tote in Duisburger Brandwohnung waren ein Mann und ein Kind

05.09.2017 Duisburg. Nach dem verheerenden Brand in einem Wohnhaus in Duisburg laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Wer sind die beiden Toten? Wie brach das Feuer aus? Die Polizei hofft, dass die Überlebenden Hinweise geben können.

Bei den beiden Leichen, die nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Duisburg gefunden wurden, handelt es sich um einen erwachsenen Mann und ein Kind. Die Obduktion habe aber nicht zu einer Identifizierung geführt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Dafür seien noch weitere Untersuchungen nötig. Die beiden Toten waren nach den Löscharbeiten in einer Wohnung in der ersten Etage des dreigeschossigen Gebäudes gefunden worden. Die Feuerwehr hatte von der "Brandwohnung" gesprochen.

Die Ursache für das Feuer blieb bislang unklar. Ein Brandsachverständiger setzte am Dienstag zusammen mit Polizisten seine Untersuchungen fort. Die Polizei will außerdem Verletzte befragen. Ermittelt werde weiter in alle Richtungen, sagte der Sprecher.

Über den Gesundheitszustand der zehn Verletzten wurde zunächst nichts bekannt. Drei von ihnen waren am Montag mit lebensgefährlichen Verletzungen in Spezialkliniken für Brandverletzte geflogen worden.

Das Feuer war in der Nacht zum Montag ausgebrochen und hatte sich in dem Haus schnell ausgebreitet. Mehrere Hausbewohner retteten sich mit einem Sprung aus dem Fenster in ein Sprungkissen der Feuerwehr. In dem nach dem Feuer unbewohnbaren Haus sind 19 Menschen gemeldet. Sie kommen aus der Türkei, aus Rumänien und Polen. (dpa)