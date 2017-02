06.02.2017 Berlin. Nach dem Feuer in einem Berliner Saunaclub mit drei Toten suchen Spezialisten am Brandort nach der Ursache. "Die Brandermittler sind jetzt drin", sagte ein Polizeisprecher. Zunächst war die Qualmentwicklung noch zu groß für die Spurensuche.

Die Ermittlungen in dem großen verwinkelten Club würden voraussichtlich einige Zeit dauern, so der Sprecher weiter. Wann mit Ergebnissen zu rechnen ist, war zunächst offen. Auch die Identität der drei getöteten Männer ist noch nicht geklärt.

Am Sonntagabend war in dem von Schwulen besuchten Club ein Feuer ausgebrochen. In den Räumen in Erdgeschoss und Keller befinden sich neben Saunen mehrere Dutzend Kabinen und der Webseite zufolge ein Darkroom-Labyrinth.

Die Todesopfer wurden noch in der Nacht in die Gerichtsmedizin gebracht. Ein 48-Jähriger kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. 15 weitere Männer wurden vor Ort untersucht. Sie erlitten aber keine Verletzungen. (dpa)