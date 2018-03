Tote Obdachlose gefunden

22.03.2018 Bad Oeynhausen. Spaziergänger haben in Bad Oeynhausen eine leblose Frau in einem Gebüsch gefunden. Der Hund des Paares hat laut Polizei am Mittwochabend mit seinem Bellen auf die Frau aufmerksam gemacht. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der 61-Jährigen feststellen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um eine Obdachlose handelt. Die Beamten fanden keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, teilte die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbeke am Donnerstag mit. Ob die Frau möglicherweise erfroren ist, war zunächst unklar.