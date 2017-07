Tote Frau gefunden: Polizei geht von Familiendrama aus

30.07.2017 Paderborn. Bei einem mutmaßlichen Familiendrama in Paderborn ist eine 80 Jahre alte Frau getötet worden. Ein 57-Jähriger sei zudem in der Wohnung schwer verletzt aufgefunden worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntagabend mit. In welchem Verhältnis sie zueinander standen, teilten die Beamten mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht mit.

Angehörige hatten die beiden am Samstag entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Eine Obduktion habe ergeben, dass die Frau durch Gewalt am Hals gestorben sei. Es gebe bislang keine Hinweise, dass eine dritte Person an der Tat beteiligt gewesen sein könnte. Die Polizei geht deshalb von einem Familiendrama aus.

Ein Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Weitere Einzelheiten sollten am Montag mitgeteilt werden. (dpa)