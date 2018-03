12.03.2018 Coesfeld. Bei einem Wohnungsbrand in Ascheberg im Münsterland ist am Montagmorgen eine 66-jährige Frau getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, fanden Feuerwehrleute die Leiche der Frau im Wohnzimmer. Dort soll der Brand auch ausgebrochen sein, die Brandursache stand zunächst nicht fest. Ein Brandsachverständiger ist bestellt. Zusätzlich ordnete die Staatsanwaltschaft Münster eine Obduktion an, um die Todesursache zu ermitteln.