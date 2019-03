13.03.2019 Roetgen. Durch einen Tornado-ähnlichen Starkwind sind in der Eifelgemeinde Roetgen nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr rund 30 Häuser beschädigt worden.

In der Eifel südlich von Aachen hat am Mittwochabend ein Sturm mit starkem Wind gewütet. „Das Schadensmuster erinnert an einen Tornado“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Aachen. Der Sturm sei durch den Ortskern der Gemeinde Roetgen an der Grenze zu Belgien gezogen.

„Zehn Häuser davon sind nicht mehr bewohnbar“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr-Einsatzleitung der Städteregion Aachen am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur. Darunter seien zwei Häuser, die nun kein Obergeschoss mehr hätten.

Es habe einen Leichtverletzten gegeben, der vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden sei. (dpa)