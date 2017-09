Latino-Künstler erobern die Charts

Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen, doch so schnell wollen wir nicht loslassen. Die Top-20-Sommerhits sollten dabei helfen, während der verregneten Tage noch etwas Sommerfeeling zu bekommen.

Von Nathalie Dreschke, 09.09.2017

Jedes Jahr aufs Neue geht der Sommer viel zu schnell zu Ende. Der Herbst steht schon vor der Tür und in den Supermarktregalen sind bereits Lebkuchen und Spekulatius zu finden. Für diejenigen, die das Sommerfeeling noch ein bisschen genießen wollen, ist hier die Liste der Top-20-Sommerhits. Das Ranking basiert auf Aufrufzahlen von Musikvideos, die weltweit zwischen dem 29. Mai und dem 4. September 2017 die meisten Views verzeichnen konnten. Auffällig dabei ist, dass besonders viele Latino-Künstler darin vertreten sind. Nicht nur die Despacito-Sänger, sondern auch viele weitere lateinamerikanische Künstler haben diesen Sommer einen Hit produziert.

1 Despacito

Auf Platz eins, mit über 3,6 Milliarden Klicks, liegt "Despacito". Der Sommerhit von Luis Fonsi und Daddy Yankee wurde nach seinem großen Erfolg von dem amerikanischen Superstar Justin Bieber gefeatured. Auch die Version mit Justin Bieber hat in vier Monaten über 500 Millionen Aufrufe erlangt. Das Lied läuft in beiden Versionen in den Radios rauf und runter. Einige haben mittlerweile schon die Nase voll und es gab diverse Parodien des Songs, trotzdem ist "Despacito" der Sommerhit 2017!

2 Shape Of You

Mit seinem aktuellen Album "Divide" landete der britische Singer-Songwriter nicht nur einen Mega-Hit. "Castle On The Hill", "Galway Girl" und "Shape Of You" sind die erfolgreichsten Songs aus seinem Album. "Shape Of You" landet außerdem auf Platz zwei der Top-20-Sommerhits Liste. Der Song wurde über 2,3 Milliarden auf YouTube angeklickt.

3 Felices los 4

Platz drei belegt wieder ein lateinamerikanischer Künstler. Maluma ist ein kolumbianischer Raggaeton-Sänger und erzielte seinen ersten großen musikalischen Erfolg 2013 mit dem Song "Miss Independent". 2017 wurde seine Single "Felices los 4" zum Sommerhit. Mit über 900 Millionen Views hat auch der Song bald die Milliarden geknackt. Der Künstler ist noch mit einem anderen Hit in den Sommercharts vertreten. In dem Lied "Chantaje" wird er von Shakira gefeatured. Der Song belegt Platz sechs der Top-20.

Diese Hits belegen Platz drei bis 25:

3. Mi Gente - J. Balvin, Willy Williams

4. Rockabye - Clean Bandit ft. Sean Paul, Anne-Marie

5. Swalla - Jason Derulo ft. Nicki Minaj, Tv Dolla Sign

6. Chantaje - Shakira ft. Maluma

7. Ahora Dice - Chris Jeday ft. J. Balvin, Ozuna, Arcangel

8. Escapate Sonmigo - Wisin ft. Ozuna

9. I'm the One - DJ Khaled ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne

10. That's what I Like - Bruno Mars

11. Subeme La Radio - Enrique Iglesias ft. Rihanna, Bryson Tiller

12. Attention - Charlie Puth

13. As If It's Your Last - BLACKPINK

14. Reggaeton Lento - CNCO

15. Si Tu Novio Te Deja Sola . J. Balvin ft. Bad Bunny

16. El Amante - Nicky Jam

17. Something Just Like This - The Chainsmokers & Coldplay

Zum Schluss bleibt noch zu sagen: viel Spaß beim Anhören!