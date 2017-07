Tonnenweise Müll nach Musikfestivals in Nordrhein-Westfalen

22.07.2017 Münster. Vom Trinkbecher bis zum Einweggrill: Bei Musikfestivals in Nordrhein-Westfalen fallen jedes Jahr Hunderte Tonnen Müll an. Beim dreitägigen Reggae-Festival Summerjam sind es bei 30 000 Besuchern etwa 120 Tonnen Müll, sagte Klaus Maack vom Festival. Zum Vergleich: 120 Tonnen sind so viel Müll, wie etwa 700 Personen in einem ganzen Jahr produzieren, rechnete Sommer vor. Viele Veranstalter steuern inzwischen aber gegen. Das Festival Parookaville wollte auf Anfrage keine Angaben zur Müllmenge machen.

"Das Müllaufkommen auf Festivals ist sehr problematisch", sagte Philipp Sommer von der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Denn es gebe in der Tendenz immer mehr Müll. Dieser werde mitunter nicht getrennt gesammelt, sondern als Mischabfall erfasst und anschließend verbrannt. Ein Recycling sei somit nicht mehr möglich. (dpa)