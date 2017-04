Mordvideo auf Facebook

18.04.2017 Cleveland. Nach dem Mord an einem Rentner in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio ist der mutmaßliche Täter nach Angaben der Polizei tot.

Steve Stephens sei am Morgen in Pennsylvania gesehen worden und habe sich nach einer kurzen Verfolgungsjagd selbst getötet, twitterte die Polizei. Er soll am Wochenende einen Rentner getötet und ein Video der Tat bei Facebook veröffentlicht haben.

Der mutmaßliche Täter kündigte am Wochenende erst in einem Video einen Mord an, stellte dann zwei Minuten später bereits die gefilmte Tat online.

In dem Video dokumentierte er, wie er einen wahllos ausgesuchten Rentner erschießt. Kurz darauf bekannte er sich auch noch in einem Livestream dazu.

Die Polizei in Cleveland twitterte aktuell über den Einsatz und das tragische Ende der Verfolgungsjagd. "Es begann mit einer Tragödie und endete mit einer weiteren Person, die sich ihr Leben nahm."

Chief Williams: This started with one tragedy and ended with another person taking his own life. — Cleveland Police (@CLEpolice) 18. April 2017

(dpa)