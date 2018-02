Tod von Rollerfahrer: Polizei vermutet Schwächeanfall

01.02.2018 Hilden. Nach dem Tod eines 80-jährigen Rollerfahrers in Hilden bei Mettmann geht die Polizei von einem Schwächeanfall als Grund für den Tod des Mannes aus. Wahrscheinlich sei es, dass der Mann am frühen Donnerstagmorgen neben seinem Roller stand oder diesen auf den Gehweg schieben wollte, als er den Anfall erlitten habe, sagt die Polizei. Es habe keine Schadensspuren an der Fahrbahn, dem Motorroller oder dem Mann selbst gegeben.

Der 80 Jahre alte Mann war in Hilden am frühen Donnerstagmorgen unter zunächst ungeklärten Umständen gestorben. Passanten hatten den Mann regungslos neben dem Roller auf der Straße liegen sehen und erste Hilfe geleistet, wie die Polizei mitteilte. Er sei aber kurze Zeit später im Krankenhaus gestorben. (dpa)