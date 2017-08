Tinder sponsort Reise nach Hawaii

Bonn. Die Kennenlern-Geschichte von Josh und Michelle aus Ohio ist in der Online-Welt längst bekannt: Beide lernten sich auf Tinder kennen, sendeten sich jedoch nur alle paar Monate Nachrichten. Bis Tinder ihnen ein erstes Treffen auf Hawaii ermöglichte.

Von Sophie Hamann, 08.08.2017

Die 21-jährige Michelle Arendas und der 22-jährige Josh Avsec aus Ohio lernten sich über Tinder kennen. Ihr Langzeit-Scherz, sich nur alle paar Monate mit lahmen Entschuldigungen beim jeweils Anderen zu melden, bekam im Internet viel Aufmerksamkeit.

Die Unterhaltung zwischen ihnen begann mit einem einfachen "Hey Michelle". Woraufhin Michelle jedoch zwei Monate lang nicht antwortete und das damit begründete, dass ihr Handy aus gegangen sei. Daraufhin reagierte Josh sarkastisch, dass sie nur zwei Monate gebraucht habe, um das Ladegerät zu finden. Michelle konterte, sie habe sicher gehen wollen, dass das Handy zu hundert Prozent geladen sei.

Der Austausch der Beiden folgte bald dem Muster, dass beide sich humorvolle Ausreden zuschickten, warum sie sich nicht melden würden. Schließlich postete Josh die Unterhaltung auf Twitter.

Hahahaha one day I'm going to meet this girl and it's going to be epic. Look at the dates of our tinder texts. pic.twitter.com/DASQK4c5cX