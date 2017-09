Tierpark Isselburg: Keine Spur von ausgebüxter Wölfin

08.09.2017 Isselburg. Nach dem Ausbruch einer jungen Wölfin aus ihrem Gehege in einem Tierpark im Münsterland ist das Tier verschwunden. Die eineinhalb Jahre alte Wölfin sei bislang nicht mehr auf dem weitläufigen Außengelände gesichtet worden, sagte ein Sprecher des Wildparks Anholter Schweiz in Isselburg am Freitagmorgen. Die Parkleitung schließt nicht aus, dass die Wölfin auch den Außenzaun um den 56 Hektar großen Tierpark überwunden hat. Die Fläche ist etwa so groß wie 28 Fußballfelder.

Die Parkleitung versucht seit Dienstag mit verschiedenen Maßnahmen, die Wölfin in ihr angestammtes Revier zurückzuholen. Neben einer Lebendfalle mit Kamera steht eine Tierärztin bereit, um das Tier mit einem Gewehrschuss zu betäuben. Zusätzlich hat der Tierpark über den Zaun zum Wolfsgehege zwei Brücken aus Holz und aus Heu gebaut. "Hier müsste die Wölfin hochgehen und dann auf der andere Seite herunterspringen." Das Tier war an den ersten Tagen nach ihrem Ausbruch immer wieder am Zaun zum Wolfsgehege gesehen worden.

Die junge Wölfin war bei der Vorbereitung für einen Transport auf dem weiträumigen Gelände ausgebrochen. Sie sollte mit zwei weiteren Tieren in einen anderen Park verlegt werden. (dpa)