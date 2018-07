Nicht für jedermann erfreulich

Sind sie nicht putzig? Schlangenbabys sind nicht ganz so beliebt wie die Nachkömmlinge von Katzen oder Hunden.

BONN. Am 16. Juli ist Weltschlangentag. Und während viele Menschen Angst vor Schlangen haben, lieben andere sie so sehr, dass sie dafür einiges in Kauf nehmen. Das zeigt unser Video.

Von Anna Maria Beekes, 16.07.2018

Zugegeben: Sie sind vielleicht nicht ganz so niedlich wie Hundewelpen. Und die Beliebtheit von Katzenvideos wird ein Schlangenvideo im Internet wohl nie übertreffen - aber trotzdem gibt es Menschen, die sich die Schuppenkriechtiere (so der offizielle Ordnungsname) als Haustiere halten und sie genauso lieben wie andere eben Hunde und Katzen. Der Weltschlangentag am 16. Juli ist die beste Gelegenheit, sich diesen Menschen und ihren Lieblingen zu widmen.

Die Liebe des Jordaniers Raad zu seiner Palästinaviper geht sehr weit - ob sie jedoch gegenseitig ist, darf bezweifelt werden. Während eines Interviews, anlässlich des Weltschlangentages, wird Raad plötzlich von der hochgiftigen Schlange gebissen, die sich zuvor gemütlich um seine Schultern gewindet hatte. Er verzieht schmerzverzerrt das Gesicht und schreit. Auch der Kameramann ist offenbar geschockt und lässt die Kamera fallen. Die nächste Einstellung zeigt den bewusstlosen Raad im Krankenhausbett, der offenbar Infusionen bekommen muss. Mehrere Tage bleibt er in der Klinik.

Schlangen für Missbrauchsopfer

Nicht nur eine, sondern ganze 40 Schlangen besitzt Familie Bautin aus Russland. Da muss schon mal ein Kriechtier aus der Trommel entfernt werden, bevor die Waschmaschine in Gang gesetzt werden kann. Therapeutin Sarah aus Brasilien hingegen nutzt die Schlangen als Assistenten: Sie bietet eine Schlangentherapie für Missbrauchsopfer an. Die Logik: Wenn sie die Angst vor Schlangen überwinden können, warum dann nicht die vor Gewalt?

Wahre Schlangenliebe kann offenbar nichts erschüttern: Raad jedenfalls spielt schon kurz nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus wieder unbefangen mit seiner besten Freundin - mindestens bis zum nächsten Biss.