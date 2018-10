Bonn. Ein Tierfoto sorgt im Netz für Verwirrung. Was zunächst aussieht wie eine Krähe, entpuppt sich als gewöhnliches Haustier - und wird im Internet für seine Wandlungskünste gefeiert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.10.2018

Nanu, wer schaut denn da in die Kamera. Ein Tierfoto bekommt auf Twitter viel Aufmerksamkeit. Das Bild scheint zunächst eine Krähe zu zeigen, die seitlich in die Kamera schaut. Erst auf den zweiten Blick zeigt sich, dass es sich um eine Katze handelt, die von oben fotografiert wurde und die ihren Kopf Richtung Betrachter dreht.

Bei dem Foto handelt es sich also um eine optische Täuschung, die durch die Perspektive und die ungleichen Lichtverhältnisse auf den beiden Gesichtshälfte der Katze zustande kommt.

This picture of a crow is interesting because...it's actually a cat pic.twitter.com/dWqdnSL4KD — Robert Maguire (@RobertMaguire_) 28. Oktober 2018

Das Bild hatte bis zum Mittwochabend mehr als 163.000 "Gefällt mir"-Angaben bekommen und wurde knapp 60.000 Mal geteilt. In den Kommentaren teilten Twitter-Nutzer weitere Beispiele von Katzen, die sie als wahre Verwandlungskünstler feierten.

How about this cat pretending to be a duck pic.twitter.com/LdRY2avbC0 — Lesley G (@Queenkatinka) 29. Oktober 2018

That’s amazing.....I found one that looks like a chicken pic.twitter.com/PjxJo6RMmp — Tim Lucas (@Zebedyboing) 29. Oktober 2018

Dass optische Täuschungen viel Aufmerksamkeit im Internet bekommen, ist kein neues Phänomen. Immer wieder sorgen sie im Netz für Aufsehen, werden geteilt, vielfach diskutiert und kommentiert. Zu hoher Popularität schaffte es etwa ein Kleid, bei dem sich die Betrachter nicht einigen können, Streit um die Farbe eines Kleides. Zuletzt entzweite das Bild einer Kugel die Internetgemeinde.

