Finalisten stehen fest

28.01.2017 Coolangatta/Berlin. Das wochenlange Ausharren im Dschungelcamp hat nichts gebracht: Ex-Fußballer Thomas Häßler wurde vom RTL-Publikum rausgewählt. Damit steht jetzt fest, wer ins Finale kommt.

Die Dschungelkrone ist zum Greifen nah: "It-Boy" Florian Wess (36), Sänger Marc Terenzi (38) und die als TV-Maklerin bekannt gewordene Hanka Rackwitz (47) ziehen ins Finale der TV-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ein.

Im Halbfinale am Freitagabend bekam Ex-Fußballer und Weltmeister Thomas Häßler die wenigsten Stimmen im Telefon- und SMS-Voting und schied damit aus. Der 50-Jährige nahm es gefasst auf und sagte mit ruhiger Stimme: "Kein Problem, kein Problem."

Im Finale der elften Ausgabe der RTL-Dschungelshow im australischen Urwald kämpfen am Samstag (22.15 Uhr) die drei verbliebenen Kandidaten um den Urwald-Thron. Bei der zehnten Ausgabe vor einem Jahr gewann Sänger Menderes Bağci die Dschungelkrone.

Im Halbfinale gab es vor der Entscheidung, wer das Camp verlassen muss, erneut eine Dschungelprüfung. Terenzi kämpfte um gelbe Sterne und damit um Essensrationen für alle Camper. Dabei musste er in gefüllte Wasserbehälter hinabsteigen, in denen allerlei Getier auf ihn wartete. Zum Beispiel ein Krokodil. Terenzis Kommentar? "Oh Scheiße".

Am Boden und an Wänden befanden sich festgebundene halbe Sterne, die er entknoten musste. Ergebnis der Dschungelprüfung: Alle acht halben Sterne ergattert und damit vier Essensrationen. "Ich bin froh, ich kann Essen zurückbringen", sagte der Sänger erleichtert. Die Camp-Kollegen waren begeistert. Häßler zu Terenzi: "Geil. Junge, klasse."

Unterdessen malte sich Kandidatin Rackwitz schon mal aus, wie es sein würde, im Finale zu siegen. Ihre Vorstellung: wehende Haare, ein Äffchen auf der Schulter und eine Blumenkrone. Im Camp war ansonsten die Stimmung eher gedämpft.

Die elfte Ausgabe der Dschungelshow hatte vor zwei Wochen (13. Januar) begonnen. Nach und nach schieden die Neuen-Deutsche-Welle-Sängerin Fräulein Menke, Sängerin Sarah Joelle Jahnel, die Schauspieler Markus Majowski und Nicole Mieth, Model Gina-Lisa Lohfink, Model-Ex Alexander "Honey" Keen, Mallorca-Auswanderer Jens Büchner und Reality-Star Kader Loth aus - und nun Häßler. (dpa)