Flutkatastrophe befürchtet

25.08.2017 Washington. Da braut sich etwas zusammen für Texas: "Harvey" kommt. "Epische" Regenmassen bringe der Hurrikan, fürchten Meteorologen. Es könnte auch Präsident Trumps erste Naturkatastrophe werden.

Der Hurrikan "Harvey" nimmt vor seinem Auftreffen auf die US-amerikanische Küste an Stärke zu. Das nationale Hurrikan-Center der USA stufte den Sturm am Freitag zum Hurrikan der Kategorie zwei hoch.

Damit liegen seine Windgeschwindigkeiten bei über 154 Kilometern pro Stunde. "Harvey" habe aber das Potenzial für Stufe drei - das entspricht Windgeschwindigkeiten von bis zu 208 Kilometern pro Stunde. Damit könne "Harvey" ein lebensbedrohliches Ausmaß annehmen, warnte das Center.

Millionen von Menschen rüsten sich gegen den Sturm, der einer der schlimmsten seit zwölf Jahren in den USA werden könnte. Er könnte auch die erste große Naturkatastrophe der Amtszeit von Präsident Donald Trump werden. Der Hurrikan soll nach bisherigen Berechnungen in der Nacht von Freitag auf Samstag (Ortszeit) etwa um Mitternacht in der Region um Corpus Christi im US-Bundesstaat Texas auf Land treffen und dann kegelförmig landeinwärts ziehen. (dpa)