Teure Spritztour eines Zwölfjährigen im Autohaus

14.07.2017 Aachen. Ein zwölf Jahre alter Junge hat bei einer kurzen Spritztour in einem Autohaus in Aachen hohen Schaden angerichtet. Er setzte am Donnerstag eines der Fahrzeuge in Bewegung, das beim Rückwärtsfahren gegen ein anderes Auto stieß, wie die Polizei mitteilte. Dabei seien zwei weitere Autos beschädigt worden. In dem Wagen steckte noch der Zündschlüssel. Die Mitarbeiter des Autohauses waren laut Polizei dabei, die Autos umzustellen. Nach dem Zusammenstoß sprang der Zwölfjährige aus dem Fahrzeug und wollte sich auf einer Kundentoilette einschließen. Mitarbeiter hätten das verhindert. Sie übergaben den Jungen der Polizei und seinen Eltern, die ebenfalls gerufen wurden. Der Schaden wird auf 25 000 Euro geschätzt.