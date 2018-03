27.03.2018 Aachen/Aldenhoven. Wie arbeiten Software und Sensoren automatisierter Autos im Alltagsverkehr der Stadt? Das soll bald auf einem Testgelände der Universität Aachen erprobt werden. Ganz ohne Gefahr.

Auf einem Testgelände der RWTH Aachen wollen Wissenschaftler autonomes und vernetztes Fahren in der Stadt erforschen und entwickeln. Dazu erhält das Gelände Kreuzungen, Parkbereiche, Haltestellen, Kreisverkehr, Zebrastreifen und Gebäudeattrappen. In dem Bereich sollen dann Forschungsfahrzeuge und Prototypen in komplexen Verkehrssituationen getestet werden, ohne dass Menschen zu Schaden kommen können, wie das RWTH-Institut für Kraftfahrzeuge (ika) als Projektleiter am Dienstag zum Baustart von Cermcity mitteilte. Getestet werden dabei einzelne Bausteine, wie Sensoren, Software oder auch Fahrwerk und Antriebstechnik. (dpa)