Raus aus der Schmuddel-Ecke

London. "Das ist kein Scherz!" - so steht es in dem offiziellen Job-Angebot des Londoner Sex-Spielzeug-Anbieters LoveWoo. Die zukünftigen Testerinnen sollen 30.000 Euro im Jahr verdienen. Dazu müssen sie auf seriöse Weise die LoveWoo-Produkte in eigens erstellten Videos bewerten.

Von Dierk Himstedt, 25.08.2017

28.000 Pfund, umgerechnet also rund 30.000 Euro im Jahr. Das ist der Verdienst, den der Londoner Sex-Toys-Anbieter LoveWoo zukünftigen Testerinnen ihrer Produkte verspricht. "Das ist kein Scherz!" - so steht es in dem offiziellen Job-Angebot des Unternehmens. Full-time, mit zwei Home-Office-Tagen und drei Tagen im Büro, sollen die Testerinnen die neuesten Dildos, Vibratoren und sonstigen Sex-Spielzeuge auf ihre Lusttauglichkeit überprüfen. Wie die Tests aussehen werden, ob allein oder in Gesellschaft, bleibt den neuen Mitarbeiterinnen selbst überlassen.

Jedoch allein der Spaß am exklusiven Gerät reicht nicht aus. Zusätzliche Qualifikationen sind ausdrücklich gefordert: ein exzellenter Schreibstil, Erfahrungen mit Content-Management-Systemen und Social-Media-Kanälen gehören zwingend zum Portfolio der Bewerber. LoveWoo weist in seiner Stellenanzeige mit Nachdruck darauf hin, dass ins Netz gestellte Video-Bewertungen zu den Tests seriös und außerhalb des Schlafzimmers erstellt werden müssen.

Die neuen Mitarbeiter werden mit Sozialleistungen ausgestattet, an Geburtstagen hat man frei und zudem wird in jedem Jahr ein dreitätiger Betriebsausflug angeboten. Wer Interesse hat, kann sich mit seinen Bewerbungsvideos noch bis zum 15. September bei LoveWoo melden.